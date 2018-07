Nieuw hoogtechnologisch labo op OMC 24 juli 2018

02u45 0 Turnhout De provincie Antwerpen en Europa investeren samen zo'n 200.000 euro in een nieuw hoogtechnologisch labo op de Open Manufacturing Campus (OMC) op de site van lichtproducent Philips. Nieuwe bedrijven kunnen het gebruiken zonder zelf zwaar te moeten investeren.

OMC is een site die jonge bedrijven productie- en laboruimte en kantoren of magazijnen aanbiedt. Nu heeft de site een extra troef, namelijk een hoogtechnologisch labo. Het beschikt over geavanceerde meetapparatuur, de allernieuwste lasers, een goed uitgeruste werkplaats en ervaren experten.





Het labo maakt deel uit van FOKUS. Met dat project willen Agoria, Flanders Make, KULeuven en de Open Manufacturing Campus de maakindustrie versterken en vernieuwen. "Dit hadden we al van bij de start van OMC voor ogen", vertelt Marc Corthout van OMC. "Met dit labo zetten we onszelf eens te meer op de kaart."





Voor het labo bij OMC werd al een digitale 3D-meetmicroscoop aangeschaft, die meteen tot mooie resultaten leidde bij twee bedrijven op de site. "Voor onze farmaklanten doen we lektesten van steriele ampullen en spuiten", zegt Bram Keymolen van Eye-Tec. "Lekken zijn uit den boze, want er mogen geen onsteriele dingen bij de klanten terechtkomen. Al bij de eerste werklunch op OMC kwamen we er achter dat onze collega's van Absolem ProLab de lasertechnologie in huis hadden om zeer gecontroleerde lekken te maken. Inmiddels verkopen we de lekteststalen wereldwijd."





Europa en de provincie investeren samen 200.000 euro in het labo. (VTT)