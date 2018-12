Net echt, maar dan zonder risico voor moeder en kind Thomas More opent simulatiecentrum voor vroed- en verpleegkundigen Jef Van Nooten

04 december 2018

14u05 0 Turnhout De campus Turnhout van Thomas More heeft een gloednieuw simulatiecentrum in gebruik genomen. Studenten verpleegkunde en vroedkunde kunnen er getraind worden met waarheidsgetrouwe simulaties. “We hebben een eindeloze reeks scenario’s”, zegt coördinator Tom Thoelen.

Wie het simulatiecentrum voor de opleidingen Verpleegkunde en Vroedkunde van Thomas More in Turnhout binnen stapt, waant zich in een echt ziekenhuis. Het centrum bestaat uit drie volledig uitgeruste lokalen met telkens een andere setting.

“We hebben drie kamers. Eén voor verpleegkunde. Voor vroedkunde is er een verloskamer. En in de derde kamer is een thuissituatie gecreëerd. Om scenario’s na te bootsen voor thuisverpleging of in een woonzorgcentrum”, vertelt coördinator Tom Thoelen.

Ook in het verleden probeerde Thomas More al medische situaties te simuleren om studenten het vak aan te leren. Toch is het nieuwe simulatiecentrum een grote stap voorwaarts. Alleen de studenten die aan het scenario meedoen, bevinden zich nog in de kamer.

“Terwijl twee studenten het scenario spelen, nemen een drietal studenten plaats in een observatiekamer ernaast. Via camera’s en microfoons kunnen zij alles volgen op tv-schermen”, vervolgt Tom Thoelen.

“Achter een valse spiegelwand houden ook twee leerkrachten alles in de gaten om te evalueren. Van daaruit kunnen zij ook de stem van de simulatiepoppen op zich nemen.”

Het nieuwe simulatiecentrum werd dinsdagmiddag officieel geopend, maar is al enkele weken in gebruik door de studenten. Zij zijn vol lof. “We kunnen nu echt individueel gaan oefenen, zonder dat docenten of andere studenten op onze vingers kijken. Dat er niemand anders bij in de ruimte is, maakt het extra waarheidsgetrouw”, vertelt Shelly Van Dooren.

Door de scenario’s in een zo realistisch mogelijke omgeving aan de studenten aan te bieden, wil Thomas More het vertrouwen van de studenten laten groeien. Zaken die ze leren in het simulatiecentrum kunnen ze meenemen naar het werkveld. “Hoe dichter we de werkelijkheid benaderen, hoe gemakkelijker de studenten leren, ook uit hun fouten”, zegt Thoelen.

“Men oefent en leert bij met de stress van het echte werk, maar zonder de schrik om levensbedreigende vergissingen te begaan. Er wordt gewerkt in een realistische omgeving, met een uitgebreid gamma aan scenario’s die recht uit de praktijk komen.”

Het simulatiecentrum wordt niet alleen gebruikt om de studenten van Thomas More op te leiden. De hogeschool stelt het centrum ter beschikking van zorginstellingen waarmee ze nauw samenwerkt om ook hun professionals levensecht bij te scholen.