Nederlandse politie bevrijdt gegijzelde Turnhoutenaar 06 september 2018

02u36 0 Turnhout Een 24-jarige man uit Turnhout is dinsdagavond een tijdlang gegijzeld door drie twintigers uit het Nederlandse Oisterwijk. De politie kon de man bevrijden in Tilburg en de verdachten oppakken.

"In de loop van de avond kreeg de politie een melding dat het slachtoffer ontvoerd zou zijn door drie, mogelijk gewapende, mannen", klinkt het bij de politie in Tilburg. "Na inzet van verschillende politiediensten en een politiehelikopter kwam de politie een auto op het spoor met daarin de verdachten en het slachtoffer. Omdat er mogelijk sprake was van een of meerdere vuurwapens werd besloten het arrestatieteam in te zetten."





De politie slaagde er rond 22.30 uur in om het slachtoffer uit zijn benarde situatie te bevrijden in de Nicolaas Pieckstraat in Tilburg. De verdachten zijn drie mannen uit Oisterwijk. Twee van hen zijn 22 jaar, hun kompaan is 21 jaar. "De auto waarin het viertal zat, is in beslag genomen. De recherche onderzoekt nog, wat de exacte aanleiding van de gijzeling was", besluit de politie in Tilburg. (JVN)