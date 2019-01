Nederlanders kopen voor 35.000 euro met vals geld Jef Van Nooten

29 januari 2019

15u14 0 Turnhout Twee Nederlanders riskeren een gevangenisstraf van 3 jaar voor de oplichting van verscheidene Kempenaars.

Het duo kocht tal van goederen aan, maar betaalde die telkens met valse biljetten. “Mijn cliënt had via internet een quad te koop gezet. Hij werd gecontacteerd door de beklaagden. Ze spraken af om de quad te verkopen, maar in plaats van echt geld overhandigden ze vals geld”, schetst meester Roderic Heerman de oplichting. Volgens het Openbaar Ministerie hebben Martinus M. en Elisabeth V.D. op die manier hun slachtoffers voor in totaal 35.000 euro opgelicht. Twee van hen stelden zich burgerlijke partij. Anderen werden al door hun verzekeringsmaatschappij vergoed. Het parket vorderde een boete en een gevangenisstraf van 3 jaar. De twee beklaagden pleiten onschuldig. Ze beweren dat ze niet wisten dat het om vals geld ging. Het vonnis volgt op 26 februari.