Natuurpunt verbolgen over vernielingen 06 augustus 2018

Natuurpunt Turnhoutse Kempen is niet te spreken over vernielingen die vorige week werden aangebracht op een perceel naast Dombergheide, aan de rand van het Turnhoutse Vennengebied. "Er leek wel een tornado gepasseerd", klinkt het in een bericht op Facebook. "Bij nader inzien waren het moedwillige vernielingen, aangebracht door een zware machine. Bomen werden omver geduwd - sommige over de afsluiting en in het reservaat - en er werd een soort gracht gegraven. Verschillende overtredingen van het natuur- en bosdecreet."





De grond is eigendom van de stad Turnhout en wordt gehuurd door Luc Hermans (CD&V), schepen van Landbouw. "Het gaat om een perceel grasland dat wordt gemaaid om er hooi van te maken. Ik was er zelf niet bij, maar mijn compagnon heeft daar gemaaid en struiken bijgesnoeid", reageert Hermans. "Hij heeft daarbij een fout gemaakt. Enkele mensen van het Agentschap voor Natuur en Bos zijn ter plaatse geweest en hebben een goed gesprek gehad met mijn compagnon. Ze hebben in der minne geregeld dat alles hersteld zal worden." (WDH)