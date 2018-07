Nancy Schellekens (50) van Theater Stap overleden 28 juli 2018

02u41 0 Turnhout Theater Stap is in rouw. Het gezelschap moest onverwacht afscheid nemen van Nancy Schellekens, die al vanaf de eerste voorstelling erbij was als actrice. Ze is 50 jaar geworden.

Theater Stap is een professioneel theatergezelschap dat voorstellingen maakt waarin mensen met een mentale beperking centraal staan. Nancy Schellekens was er al bij vanaf het eerste uur. "Nancy was een gerespecteerde actrice en collega. 33 jaar lang, vanaf de eerste voorstelling van Theater Stap, tot in 2017, werkte ze mee aan 21 producties en speelde ze meer dan 1.500 voorstellingen", klinkt het bij het theatergezelschap.





Tytgat Chocolat

"Daarnaast werkte ze vol ijver mee aan andere en kleinere projecten. Bedankt, Nancy, voor je talent, gevoeligheid, originaliteit, drive, volharding, groepswerk, humor en vriendschap."





Nancy werkte mee aan onder meer To Belong, Macbeth, Kaspar, Antigone, Medea en Donkisjot.





Ook was ze in 2017 te zien in de televisieserie Tytgat Chocolat en in de kortfilm Downside Up (2016).





De afscheidsviering van Nancy Schellekens vindt plaats op woensdag 1 augustus om 10 uur in de kerk van Poppel. (WDH)