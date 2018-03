N-VA pleit voor reflecterende huisnummers 16 maart 2018

De vier gemeenten van de stadsregio Turnhout werken aan een uniform reglement om het gebruik van reflecterende huisnummers te promoten en eventueel te verplichten. Het initiatief komt van gemeenteraadslid Fons van Kerkhove (N-VA) uit Beerse. "Naast problemen voor de postbode, kan een niet zichtbaar huisnummer ook leiden tot gevaarlijke situaties. Zo kunnen hulpdiensten zoals brandweer, ziekenwagen en politie problemen hebben met het vinden van een woning waar hulp nodig is. Reflecterende huisnummers zullen ook 's avonds de zichtbaarheid enorm verhogen."





Vanuit de gemeente Beerse wordt bij elke nieuwbouw een duidelijk en reflecterend huisnummer aangeboden voor 0,75 euro, maar in de praktijk worden ze niet veel gebruikt. Daarom wil de N-VA de inwoners meer informeren en duidelijk maken waarom zo'n duidelijk zichtbaar huisnummer ook de veiligheid verhoogd. Het voorstel werd ook positief onthaald en goedgekeurd op de regioraad van stadsregio Turnhout.





De bedoeling is dat er wordt verder gewerkt aan een reglement om de minimum afmetingen vast te leggen, uit te kijken naar een eventuele groepsaankoop en het bijvoorbeeld in één straat te testen. (VTT)