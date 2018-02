N-VA opent partijlokaal in Patersstraat 14 februari 2018

De N-VA opent een gloednieuw partijlokaal in de Patersstraat. De oppositiepartij neemt haar intrek in een leegstaand winkelpand in het begin van de straat waar vroeger de (retro) kledingzaak Zowee's gevestigd was. Eerste gedeputeerde Luk Lemmens komt nu zondag het lint doorknippen. (VTT)