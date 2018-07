N-VA: "Luisteren naar ergenissen van inwoners" 12 juli 2018

02u42 0 Turnhout N-VA Turnhout heeft haar verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober voorgesteld. De partij wil een luisterend oor bieden aan de ergernissen van de inwoners en wil de centrumstad een voortrekkersrol laten spelen.

"Als ik dit verkiezingsprogramma mag samenvatten zou ik één woord willen gebruiken: ambitie. Turnhout verdient een sterk bestuur en een sterke ambtenarij die van onze stad weer een stad met ambitie maken", zegt lijsttrekker en Vlaams parlementslid Paul Van Miert.





"De ambitie om écht de hoofdstad van de Kempen te zijn, een centrumstad die een voortrekkersrol wil spelen op het vlak van grote uitdagingen waar we voor staan. Als ik kijk welke organisaties al verschoven zijn naar Geel: Voka Kempen, IOK, Unizo... We moeten de lat hoger leggen, want we komen in de problemen als we nog eens zo'n zes jaar meemaken."





Volgens Van Miert leven er bij de inwoners ook tal van ergernissen die niet beantwoord worden. "We hebben veel mensen aan de deur gehad of die ons contacteerden per mail met enkele ergernissen. Ik denk dan aan zwerfvuil, verkeersagressie, stilstaand verkeer... Dat zijn kleine zaken die, volgens ons, vrij makkelijk op te lossen zijn. Momenteel hebben we het gevoel dat er toch te weinig geluisterd wordt."





Het verhaal van N-VA in Turnhout is een woelig parcours. De partij won in 2012 de verkiezingen en vormde samen met CD&V en sp.a een coalitie. Erwin Brentjens werd burgemeester, maar een jaar later werd de stad onbestuurbaar verklaard en geraakte N-VA verdeeld. N-VA vloog naar de oppositie, T.I.M. verhuisde naar de coalitie en leverde met Eric Vos de burgemeester af. Van Miert hoopt evenwel net zoals in 2012 11 zetels te veroveren.





"Ik ga ervan uit dat we toch kunnen consolideren. In Turnhout heb je een van de moeilijkste politieke scenario's van Vlaanderen, want er gaan 19 partijen opkomen. Toch blijft 25% van de stemmen ons doel." (WDH)