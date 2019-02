Muzikale ontbijtshow met Juul Kabas en Lotte Stevens Jef Van Nooten

24 februari 2019

08u14 0 Turnhout In de Kapelhoeve aan de Steenweg op Diest in Turnhout wordt op zondag 10 maart de muzikale ontbijtshow ‘Te gast bij Martine’ georganiseerd.

“Na het overdonderende succes van de eerste ontbijtshow ‘Te gast bij Martine’ stond het in de sterren geschreven dat er een vervolg moest komen”, vertelt Herman Van Doninck. “Zondag 10 maart 2019 is het dan zo ver. Plaats van gebeuren is dit keer feestzaal Kapelhoeve aan Steenweg op Diest 2 in Turnhout.”

Het ontbijtbuffet opent om 8.30 uur, om 10 uur start het programma. Martine Dams en journalist Herman Van Doninck interviewen de gasten. De gasten zijn Juul Kabas, Lotte Stevens, Anke Van Eeckeren, Luc Stevens en Jos Delarbre.

Martine Dams, Juul Kabas en Lotte Stevens zorgen voor de muziek.

De muzikale ontbijtshow bijwonen, kost 20 euro inclusief ontbijt. Reserveren kan via info@kempenshows.be.