Motard zwaargewond na ongeval op kruispunt Ring 09 augustus 2018

Een 64-jarige motorrijder is woensdagnamiddag rond 14.50 uur zwaargewond geraakt op het kruispunt van de Parklaan met de Steenweg op Gierle in Turnhout. Het slachtoffer, G.E. uit Geel, wilde met zijn motorfiets de Ring oversteken richting het centrum van Turnhout. Een automobilist die vanuit het centrum kwam en links de Parklaan wilde opdraaien, merkte de motard te laat op. Het slachtoffer werd met zware verwondingen naar het Sint-Elisabethziekenhuis in Turnhout gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. (JVN)