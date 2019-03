Moeder van vijf mag wéér naar Ironman in Hawaï: “Alleen jammer dat niemand een vrouw van mijn leeftijd wil sponsoren” Jef Van Nooten

01 maart 2019

11u35 0 Turnhout De 55-jarige Monique Gielen uit Turnhout heeft zich opnieuw gekwalificeerd voor de Ironman in Hawaï. Enig probleem: sponsors hebben geen interesse in sporters van haar leeftijd. “Ik moet mijn deelname dus volledig zelf bekostigen”, zegt Monique. Om haar droom toch waar te kunnen maken, organiseert ze eind maart een benefiet om de nodige centen bij elkaar te krijgen.

Monique heeft een voltijdse job bij Cartamundi en is moeder van vijf kinderen. Toch vindt ze daarnaast nog tijd om triatlons te doen. En hoe: in augustus 2018 was ze in haar leeftijdscategorie de beste in de Ironman van Vichy. Het leverde haar een kwalificatie op voor de Ironman in Hawaï. Een droom die uitkomt, maar wel een droom die veel geld kost. “Met Runners in Mol heb ik alleen een sponsor voor mijn loopschoenen. Financiële sponsors heb ik niet, en ik moet mijn deelname in Hawaï dus volledig zelf bekostigen. Dat is een zware dobber. Toen ik me kwalificeerde in Vichy, moest ik meteen met de bankkaart aandraven om 1.060 dollar te betalen. Daarbij komen dan ook nog de kosten voor vliegtuig, hotel, …”, zegt Monique Gielen. “Toch heb ik geen seconde getwijfeld om me in te schrijven. Met mijn deelname in Vichy had ik immers maar één doel voor ogen: nog eens één keer naar Hawaï kunnen gaan.”

Vorige keer zat alles tegen

Monique, lid van triatlonclub Hetric in Herentals, nam in 2015 al eens deel aan de Ironman in Hawaï. Die deelname werd echter een regelrecht fiasco. Daarom wil ze absoluut nog eens terug om zichzelf te bewijzen. “In 2015 zat alles tegen. Ik had mijn vlucht gemist, en een andere vlucht was geannuleerd. Onderweg hebben we twee keer moeten overnachten, in Frankfurt en San Francisco. De voorbereiding was dus allesbehalve ideaal”, zegt Monique. “Bovendien ben ik toen vertrokken met een ontsteking in het vetweefsel van mijn hiel. Ik wist dus voor mijn vertrek dat ik moeilijk zou kunnen lopen, terwijl dat mijn sterkste discipline is. Ik ben ter plaatse naar een dokter geweest. Die heeft me medicatie voorgeschreven. Die was zo zwaar dat ik sliep waar ik zat. Ik ben vermoeid aan de wedstrijd begonnen. De laatste 10 kilometer ben ik dan ook nog eens over een kegel gestruikeld waardoor ik een scheur in mijn kuit had. Gevolg: een slechte tijd van 15 uur en 12 minuten. Dat moet nu veel beter.”

Gezinsleven en trainen combineren

Monique deed in 2012 mee aan haar eerste triatlon. Dat zou meteen ook haar laatste zijn, was het plan. Maar dat is anders uitgedraaid dan verwacht. De Ironman in Hawaï wordt al haar vijfde triatlon. “Gelukkig staat mijn gezin nog altijd volledig achter mij. Zonder de steun van thuis, zou het niet werken voor mij. Mijn hart ligt op mijn tong. Als een training niet goed gegaan is, moet ik dat kunen delen. En als een training wel goed gegaan is, moet ik er over kunnen praten”, vertelt Monique. “De deelnames aan de triatlons hebben wel gevolgen voor ons sociaal leven. We beperken het bezoek aan feestjes en als er mensen op bezoek komen, vraag ik heel beleefd dat ze op tijd naar huis gaan. Rust is heel belangrijk.”

Monique werd onlangs door stad Turnhout uitgeroepen tot sportlaureaat van het jaar, een erkenning waar ze erg fier op is. “Ik hoop dat mensen inzien dat je geen 25 jaar moet zijn om iets te verwezenlijken in je sport. Het is ook nooit te laat om met sporten te starten. En je kan altijd wel ergens tijd vinden om te sporten. Ik ben daar het levende bewijs van. Ik werk voltijds en heb een gezin van 5 kinderen.”

Om haar deelname in Hawaï te bekostigen, organiseert Monique op zondag 31 maart vanaf 14 uur een familiedag in de parochiezaal van de Parkwijk in Turnhout.