Mobiele camera filmt overtreders Zeshoek 26 januari 2018

03u02 0 Turnhout De politiezone Regio Turnhout gaat een mobiele camera plaatsen op de Zeshoek om alle overtreders te kunnen betrappen én te verbaliseren. De verdwijnpalen ter hoogte van de Renier Sniedersstraat zijn al geruime tijd buiten werking. Meer en meer automobilisten maken daar gebruik van om de Zeshoek opnieuw over te steken.

De Zeshoek is in 2003 heraangelegd en de stad liet nadien ter hoogte van de Gasthuisstraat én van de Renier Sniedersstraat verdwijnpalen plaatsen. Die in de Gasthuisstraat zijn al vele jaren verdwenen. De verdwijnenpalen aan de Renier Sniederstraat waren in 2013 al eens buiten strijd, maar toen zijn ze nog hersteld. Intussen zijn ze al geruime tijd opnieuw kapot en is beslist om ze niet meer te herstellen. Het gevolg is dat heel wat auto's uit de De Merodelei en de Renier Sniederstraat vrolijk over het kruispunt rijden.





Controle

Het was raadslid Paul Meeus van Vlaams Belang die het stadsbestuur en de politie erop attent maakte. "We hebben ondertussen wel controles gehouden, maar dat leverde maar een achttal processen-verbaal op", reageert zonechef Roger Leys van politie Regio Turnhout. "Wanneer mensen een agent in uniform zien staan, zullen ze dat minder snel doen. Daarom gaan we nu een mobiele ANPR-camera plaatsen voor een bepaalde tijd. Dat gebeurt binnenkort , maar we moeten nog een locatie vinden. We moeten ergens stroom kunnen halen en onze computer kunnen zetten. Daarvoor moeten we nog afspraken maken met een buurtbewoner." (VTT)