Mobie leert patiënten vlot en aangenaam instappen Unieke samenwerking Talentenschool en AZ Sint-Jozef Toon Verheijen

01 april 2019

19u04 0 Turnhout Revaliderende patiënten kunnen voortaan in de inkomhal oefenen om op een praktische en vooral veilige manier weer in te stappen in een auto. Leerlingen van de Talentenschool hebben daarvoor een Smart kant en klaar gemaakt. De ‘Mobie’ wordt effectief gebruikt revalidatiehulpmiddel.

Het idee kwam van revalidatiearts Ilse van den Brand en haar team op een vrij eenvoudige manier. “Ik zag regelmatig mensen op de parking van het ziekenhuis sukkelen om in een wagen in te stappen”, vertelt Ilse van den Brand van de afdeling SP locomotorische revalidatie van het AZ Turnhout campus Sint-Jozef. Dat is een afdeling waar mensen terechtkomen na een trauma of een zware ingreep zoals een nieuwe heup. “Ook de mantelzorger heeft er regelmatig moeilijkheden mee. We zijn er over beginnen brainstormen en toen kwam het idee om een een ‘oefenauto’ te gebruiken.”

Talentenschool

En daarop trok het AZ Turnhout naar de Talentenschool en werd de Mobie geboren. “Het was voor ons als school een interessant project”, zegt directrice Saskia Michielsen. “Onze leerlingen automechanica hebben het kunnen gebruiken om een motor uit de wagen te halen en daarna weer volledig te monteren. Onze leerlingen Publiciteit hebben het voertuig bestickerd in de huisstijl van het ziekenhuis. De richting Industriële Wetenschappen heeft er dan weer een systeem ingebouwd dat er een filmpje begint te spelen zodra iemand instapt. Maar vooral: de leerlingen hebben tijdens de lessen ook beseft dat het lang niet voor iedereen zomaar evident is om in en uit een auto te stappen.” De leerlingen zelf vonden ook een leuk project om aan te werken. “Het was een interessante oefening voor ons en het is leuk dat hij hier dan effectief ook gebruikt wordt door mensen die het nodig hebben”, klinkt het bij Mohammed, Axel, Qwin, Vincent en Frederique.

Attributen

Louisa Van Deuren (82) uit Hoogstraten verblijft sinds begin januari in het ziekenhuis na een zware heupblessure. Ze hoopt volgende week na eel lange revalidatieperiode terug naar huis te kunnen. Samen met de verpleegkundigen kwam ze maandag een beetje oefenen. “Heel leerlijk omdat het verpleegsters tips geven, maar ook omdat er aan de wagen enkele kleine hulpstukken zitten die het instappen inderdaad veel gemakkelijker maken. Ik denk maar aan een kleine handgreep die je in de deuropening kunt monteren of een draaischijf die je op je zetel kan leggen. Ik ga me de dingen zeker aanschaffen, want ik rij zelf nog graag met de wagen.” Ilse van den Brand is blij met de positieve reacties. “Mobie’ is niet enkel bedoeld om patiënten te leren in- en uitstappen. Er kan zo ook aandacht geschonken worden aan ergonomische doeleinden, zoals het positioneren van hun stoel. Dit alles is zowel relevant voor patiënten met een blijvende als met een tijdelijke beperking na kort na een ingreep, na een beroerte, bij rugklachten of gewoon bij ouder worden.”