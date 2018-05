Mister Gay Belgium hijst de regenboogvlag 18 mei 2018

Zowel in de gemeente Rijkevorsel als de stad Turnhout heeft Mister Gay Belgium 2016 Raf van Puymbroeck gisteren mee de regenboogvlag gehesen. De vlag staat symbool voor de Internationale Dag tegen Holebifobie en Transfobie. "We willen hier graag mee aantonen dat we ook bij ons in de gemeente begaan zijn met alle inwoners ongeacht hun seksuele geaardheid of genderidentiteit", vertelt burgemeester Dorien Cuylaerts (N-VA). "Maar daarnaast zijn alle vormen van discriminatie uit den boze. Het hijsen van de regenboogvlag betekent meteen ook het startschot van een nieuw project van het gemeentebestuur om het holebi- en transgenderbeleid in Rijkevorsel verder uit te bouwen." Raf Van Puymbroeck is docent Sport en bewegen aan de Thomas More Hogeschool (VTT)