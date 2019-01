Milde straf voor doodrijder van Laura (1,5): 6 maanden rijverbod en 3 maanden cel Jef Van Nooten

17 januari 2019

13u12 0 Turnhout De doodrijder van de kleine Laura (1,5) heeft van de politierechtbank een veel mildere straf gekregen dan bij zijn eerste proces. Van het 2,5 jaar rijverbod blijft nog maar 6 maanden over. De celstraf van 1 jaar is gereduceerd tot 3 maanden, en de boete is meer dan gehalveerd tot 4.000 euro.

Jonathan M. (22) uit Turnhout had in september niet de moeite gedaan om zijn proces bij te wonen. Een proces waarin hij zich moest verantwoorden voor het dodelijke ongeval waarbij zijn buurmeisje Laura, een peuter van 18 maanden, om het leven kwam. Het meisje was aan de overkant van de straat aan het spelen toen Jonathan M. op 2 september 2017 de oprit van zijn woning verliet met een auto waarvan de achterruit was afgeplakt met zwarte plastic. Tijdens dat manoeuvre liep Laura plots de straat op. Jonathan had haar niet gezien, en reed over Laura toen hij terug voorwaarts wilde vertrekken. Na het dodelijke ongeval legde de bestuurder een positieve drugstest af.

De politierechtbank had M. in oktober bij verstek veroordeeld tot 1 jaar cel, 2,5 jaar rijverbod en 9.600 euro boete. Hij tekende verzet aan tegen dat verstekvonnis. Met succes, want hij krijgt nu een veel mildere straf dan voorheen. Het effectieve gedeelte blijft beperkt tot 3 maanden cel, 6 maanden rijverbod en 4.000 euro boete. De strafverlaging is onder meer het gevolg van een vrijspraak voor het rijden onder invloed van drugs. “Een vrijspraak op basis van twijfel omwille van het tijdsverloop”, oordeelt de politierechter. “Het ongeval gebeurde om 13.45 uur. Meteen nadien werd een ademtest afgenomen. Die was negatief. Maar de drugstest werd pas om 16.21 uur afgenomen. Daar zijn dus uren over heen gegaan. Verschillende getuigen staven de verklaring van M. dat hij de joint pas na het ongeval heeft gerookt om rustig te worden. Die getuigen komen weliswaar uit de naaste omgeving van M., maar er is op zijn minst twijfel over de drugsintoxicatie op het moment van het ongeval.”

Ondanks het veel mildere vonnis, haalt Jonathan M. niet zijn volledige gram thuis. Hij had immers op een vrijspraak gehoopt. Omdat Laura volgens M. onvoorzienbaar was. Klopt niet, meent de rechter. “Het is mogelijk dat beklaagde niet heeft gezien dat Laura de straat opliep, maar dat kan geen excuus zijn. Precies omdat Laura vlak voor het moment dat hij achterwaarts de rijbaan op kwam zich op het voetpad aan de overkant van de straat bevond, as het de plicht van de beklaagde haar in het oog te houden”, aldus de politierechter. “De redenering van beklaagde ‘Ik zie Laura niet, dus is het veilig’, is essentieel verkeerd. De juiste redenering is: ‘Ik zie Laura niet meer, dus is het niet veilig’.”

De rechter houdt bij het vonnis rekening met enkele verzachtende omstandigheden, maar ook met de ongepaste houding van M. in de periode na het ongeval. “Het is heel erg dat hij gewoon niet kwam opdagen telkens de politie hem wilde ondervragen. Dat komt zeer harteloos over. En de beklaagde zegt wel dat hij onder de indruk is van wat er gebeurd is, maar echt schuldinzicht is er niet. Jonathan M. vindt nog altijd dat hij niks verkeerd heeft gedaan bij het ongeval.”