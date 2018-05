Michel bewijst z'n liefde bij Luk Alloo RELATIE MET UITGEWEZEN BRAZILIAANSE HOUDT AL TWEE JAAR STAND JEF VAN NOOTEN

09 mei 2018

02u42 0 Turnhout Twee jaar nadat zijn verloofde op het vliegtuig naar Brazilië werd gezet, is het nog altijd grote liefde tussen Michel Van Eyck (52) en Elisabete Santos Lacerda (38). "Over één jaar mag ze terug ons land binnen", zegt Michel. Hun liefdesverhaal is morgen te zien in het tv-programma 'Alloo en de Liefde'.

Alleibei zijn ze grote fan van Elvis Presley. Het was aan het graf van hun idool dat Michel en Elisabete elkaar in 2014 leerden kennen. Ze hielden nadien contact via sociale media en na een bezoek van Elisabete aan ons land sloeg de vonk definitief over. Het koppel wilde trouwen, maar kreeg een stempel van schijnhuwelijk op gekleefd. Elisabete werd opgesloten in het gesloten centrum in Steenokkerzeel, terug op het vliegtuig naar Brazilië gezet en kreeg een inreisverbod van 3 jaar aangesmeerd. Een beroepsprocedure haalde niks meer uit. Twee jaar nadat Elisabete in mei 2016 werd gerepatrieerd, heeft het koppel nog altijd een relatie. "Nog één jaar. Op 25 mei 2019 loopt het inreisverbod af. Die dag zal Elisabete hier ook effectief staan", vertelt Michel Van Eyck.





Loopbaanonderbreking

De voorbije twee jaar trok hij al vier keer naar Brazilië om bij zijn verloofde te kunnen zijn. Hij bleef er telkens meerdere maanden. "De vorige keer ben ik er van eind december tot begin maart geweest. Later dit jaar ga ik nog eens terug, van augustus tot oktober. Ik pak daar drie maanden loopbaanonderbreking voor, want mijn verlof van dit jaar is al opgebruikt."





Het zal de tweede keer zijn dat Michel loopbaanonderbreking neemt om naar Brazilië te reizen, met opnieuw een groot inkomstenverlies tot gevolg. "Maar ik moet wel loopbaanonderbreking nemen. Anders zie ik Elisabete pas terug in mei volgend jaar. Dat is te lang. Nu ga ik tot eind oktober naar Brazilië. Daarna moeten we slechts een half jaar overbruggen tot ze terug naar hier kan komen." Michel en Elisebete skypen ook een paar keer per dag. Zo gaat er geen dag voorbij zonder dat ze elkaar zien. "We bewijzen hiermee dat onze liefde echt is. Als de liefde niet gemeend is, doe je deze inspanningen en financiële opofferingen niet. Ook langs haar kant is de liefde echt. Elk vrij moment dat ze heeft, probeert ze te bellen", zegt Michel. "Volgend jaar gaan we een nieuwe aanvraag doen om te trouwen. Wanneer haar inreisverbod afloopt, hebben we een relatie van bijna 5 jaar. We hopen dat de instanties dan wel beseffen dat onze liefde oprecht is."





Donderdagavond komt het verhaal van Michel en Elisabete aan bod in het VTM-programma 'Alloo en de Liefde'. "Eerst is een researcher bij mij langs geweest voor een gesprek. Eén week later is Luk Alloo komen filmen", herinnert Michel zich de opnames.