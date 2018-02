Met mini-auto naar onderzoek 09 februari 2018

02u50 15 Turnhout Het AZ in Turnhout heeft sinds donderdag twee mini-auto's in gebruik. Jonge patiënten kunnen daarmee zelf naar een onderzoek rijden. Dat neemt de stress bij de patiëntjes weg.

Aan boord van een mini-Mercedes of een witte landrover - compleet met lichten, toeter en een radio die kinderliedjes afspeelt - is de tocht naar een onderzoek een hele belevenis. "Het is veel aangenamer in zo'n autootje dan in een ziekenhuisbed of een rolstoel", zegt Ann Van den Bossche, hoofdverpleegkundige pediatrie. "De auto zorgt ervoor dat kinderen blij en afgeleid naar het onderzoek vertrekken. Het neemt hun stress weg. En wanneer ouders hun kind blij zien vertrekken, zorgt dat er ook voor dat zij zich iets geruster voelen. Mocht het onderzoek wat zijn tegengevallen, dan zijn de kinderen nadien snel weer opgefleurd door de leuke rit terug naar de afdeling."





De elektrische wagentjes worden met een afstandsbediening bestuurd door het ziekenhuispersoneel. AZ Turnhout is nog maar het derde ziekenhuis in Vlaanderen waar de 'CliniCars' (een initiatief van de Vlaamse Kinderliga) rond rijden. "Ik zag recent een filmpje waarin getoond werd hoe een brandweerkorps in de Verenigde Staten zo'n wagentjes aan een ziekenhuis schonk", vertelt Joeri Verbraeken van de Vlaamse Kinderliga. "Ik dacht, dat moeten we ook in België doen. We contacteerden enkele ziekenhuizen met de vraag of ze interesse hadden. AZ Turnhout is ondertussen het derde ziekenhuis in Vlaanderen en het eerste in de provincie Antwerpen waar kinderen voortaan met de auto naar een onderzoek kunnen rijden." (JVN)