Met fiets 1.720 kilometer door niemandsland KIM (36) WAAGT ZICH AAN NIEUWE ULTRAWEDSTRIJD IN KIRGIZIË JEF VAN NOOTEN

14 augustus 2018

02u29 0 Turnhout Kim Raeymaekers (36) uit Oud-Turnhout staat zaterdag aan de start van de 'Silk Road Mountain Race', een mountainbikewedstrijd van 1.720 kilometer langs een onherbergzaam landschap in Kirgizië. Meer dan de helft van het parcours ligt op meer dan 2.500 meter hoogte.

Kort voor middernacht stapt de 36-jarige Kim Raeymaekers, lid van het Turnhoutse Team Kempen, vanavond het vliegtuig op richting Kirgizië. Eerder waagde Kim zich al aan ultrawedstrijden zoals de Trans Am Race (van de Westkust naar de Oostkust in Amerika) en de Indian Pacific Wheel Race in Australië. Zaterdag staat hij aan de start van de Silk Road Mountain Race in Kirgizië. "Het is een mountainbikewedstrijd, maar ook een bikepackingwedstrijd. Deelnemers moeten zo snel mogelijk van punt A naar punt B geraken, maar je moet zelf voor alles zorgen: eten, drinken, slaapvoorziening,... Alles moet je zelf meesleuren."





Tijdens de wedstrijd moet Kim 1.720 kilometer afleggen en onderweg moet hij 26.000 hoogtemeters trotseren. Meer dan de helft van het parcours ligt boven de 2.500 meter hoogte. "Dat maakt het extra zwaar", voorspelt Kim Raeymaekers. "Om me daarop voor te bereiden, ben ik een paar nachten op hoogte gaan slapen in de Alpen. Ik ben pas sinds zondagavond terug, in de hoop toch een beetje geacclimatiseerd te geraken aan de hoogte daar."





Kleine winkeltjes

Eén dag voor zijn vertrek, maakte Kim gisteren de rugzak die hij tijdens de wedstrijd bij zich zal dragen. "Zonder eten en drinken zal de rugzak zo'n zes kilo wegen. Eten en drinken moeten we ter plaatse kopen in de winkeltjes, maar hier zitten we in Kirgizië. Het is niet zoals je van Turnhout naar Lichtaart rijdt. Er zijn stukken van 300 kilometer bij waar niks te vinden is", aldus Kim. Net om die reden is het aantal deelnemers aan de wedstrijd beperkt tot honderd. "Kirgizië is een heel verlaten land. De winkeltjes zijn er zeer klein. Ze hebben er alleen basisbenodigdheden voor de lokale inwoners. Als we daar met te veel deelnemers binnenvallen, plunderen we bij wijze van spreken heel de winkel. Dan hebben de lokale inwoners de komende weken geen eten of drinken meer."





Deelnemers aan de wedstrijd krijgen vijftien dagen tijd om de finish te bereiken. Kim hoopt slechts iets meer dan de helft van die tijd nodig te hebben. "De wedstrijd start zaterdag. Als alles volgens plan verloopt, hoopt ik acht dagen later, op zondag, de finish te bereiken." De vorige ultrawedstrijd waaraan Kim deelnam, werd vroegtijdig stopgezet na het dodelijke ongeval van een deelnemer. Kim maakt zich sterk dat dit ongeval niet door zijn hoofd zal spoken. "Eén van de redenen waarom ik deze mountainbikewedstrijd heb uitgekozen, is omdat we er amper auto's zullen tegenkomen. We fietsen over oude gravelwegen die vooral door het leger werden gebruikt. Van zodra we de stedelijke gebieden buiten zijn gereden, zullen we maar weinig auto's zien."