Meisjes verkopen zelfgemaakte limonade voor Think-Pink en steunen zo meteen ook hun mama Wouter Demuynck

23 december 2018

18u02 4 Turnhout Voor Ruth Gilis (40) uit Turnhout, die al twee jaar tegen borstkanker vecht, werd het een erg vertederende Warmste Week. Haar drie dochters Ruby (10), Charlize (8) en Jools (5) verkochten zelfgemaakte limonade ten voordele van ‘Think-Pink’. “Ik ben enorm trots op hen”, glundert Ruth.

In december 2016 werd bij Ruth Gilis borstkanker vastgesteld. Na Kerstmis werden haar borst en alle lymfeklieren weggenomen en in januari startte ze met een eerste reeks chemo, die tot juli 2017 liep. Na de eerste chemokuur kreeg ze in september 2017 ook nog een reeks bestralingen. Tot augustus dit jaar kreeg ze ook nog spuiten met herceptine – wat de groei van kankercellen tegengaat. De toestand van Ruth evolueerde gunstig, waardoor het einde van haar behandeling in zicht was. Na de allerlaatste behandeling volgde er echter vreselijk nieuws.

Brute pech

“Bij mijn laatste controle moest ik een biopsie van mijn huid laten nemen, omdat ik een rode plek op mijn borst had. Twee weken nadien volgde het slechte nieuws dat daar dezelfde cellen zaten. Wat de afsluiting van een oud hoofdstuk moest worden, werd het begin van een nieuw hoofdstuk”, vertelt Ruth. “Inmiddels ben ik begonnen met een nieuwe kuur chemo en behandelingen met herceptine. Het slaat wel aan en de plek is aan het verdwijnen, maar de dokters vertelden me dat ik er rekening mee moet houden dat het niet echt meer zal genezen. In 80 procent van de gevallen is de eerste kuur toereikend, ik had de pech dat dat bij mij niet zo was.”

Veel citroenen geperst

In januari 2017 startten vrienden en familie al een benefiet voor Ruth. Met de duizenden euro’s die werden ingezameld, kon haar echtgenoot Kevin een tijdje thuis blijven om te zorgen voor Ruth en de kinderen. Na het slechte nieuws in augustus kwamen de dochters van Ruth, Ruby (10), Charlize (8) en Jools (5), met het idee om iets voor het goede doel te organiseren in het kader van de Warmste Week. “Ze wilden per se iets doen voor Think-Pink, de organisatie die onderzoek naar borstkanker ondersteunt, betrokkenen informeert en activiteiten organiseert. We kwamen op het idee om roze limonade te verkopen, met citroen en cranberrysap. In oktober zijn we begonnen met een oproep om zoveel mogelijk flessen in te zamelen. Ik moet zeggen: zo’n actie doen heb ik wel wat onderschat. We hebben heel veel citroenen geperst (lacht). Al was het wel enorm leuk om mee te maken. Van mijn echtgenoot, zussen, familie en beste vriendin hebben we ook veel hulp gekregen.”

Fier

De actie van het gezin werd een succes. De 100 liter limonade ging volledig de deur uit. “Daarmee hebben we iets meer dan 900 euro ingezameld, terwijl ik dacht dat het maar 300 euro zou zijn. Mijn dochters vonden het een beetje jammer dat ze niet in de uitzending zaten, maar ik ben enorm fier op hen dat ze dit wilden doen. Ik heb hen ook gezegd dat alle mensen dit heel mooi van hen vonden. Ik ben nu nog wat aan het nadenken hoe ik ze kan bedanken.”

En een vervolg op de actie lijkt er al sowieso aan te komen. “Ik denk niet dat ik het uit hun hoofd krijg om volgend jaar weer iets te organiseren”, lacht Ruth.