Meisje (3) lichtgewond na aanrijding Wouter Demuynck

29 maart 2019

Om 18.45 uur donderdagavond vond er een ongeval plaats aan de Heilig Hartstraat in Turnhout. Het 3-jarige meisje M.M. werd er aangereden door een personenwagen. Ze raakte lichtgewond aan een been en werd overgebracht naar het Sint-Elisabethziekenhuis. Hoe het ongeval kon gebeuren, is nog niet duidelijk.