Massa volk voor Stadsparkfeesten en stoomtreintjes 22 mei 2018

Het Stadspark in Turnhout vormde de voorbije dagen het decor voor de 36ste editie van de Stadsparkfeesten. Zowel op zaterdag, zondag als maandag was er een gevarieerd programma van muziek, straatanimatie en demonstraties van sportverenigingen. Ook de rommelmarkt lokte zondagvoormiddag een massa bezoekers. De Stadsparkfeesten gingen ook opnieuw gepaard met de Internationale Stoomdagen van de vzw Stoomgroep. Meer dan 50 stoomtreintjes uit verschillende landen waren er te bewonderen. De organisatie van de Stadsparkfeesten was voor het eerste niet in handen van de stad zelf, maar was dit jaar voor rekening van ijshockeyclub Turnhout Tigers. Het stadsbestuur had begin dit jaar een oproep gedaan naar kandidaat-organisatoren. Turnhout Tigers was de enige club die zich kandidaat stelde. De club zal de opbrengst investeren in de nieuwe ijshal die gebouw gaat worden. (JVN)