Man verkrachtte vriendin (16) van dochter in Stadspark: “Ik ben een pedofiel maar de pot op met de wet” Jef Van Nooten

12 maart 2019

13u42 0 Turnhout Hij 48 jaar. Zij 16 jaar en één van de beste vriendinnen van zijn dochter. Toch raakte Johan uit Turnhout geobsedeerd door het meisje. Eerst paaide hij haar met gratis sigaretten, frieten en kledij. “Enkele weken later lokte hij haar naar het seks- en drugspleintje om haar vervolgens te verkrachten in het Stadspark”, vertelt advocate Kelly Verboven. De man riskeert 20 maanden cel.

Slachtoffer Laura (fictieve naam, red.) was net 16 jaar geworden toen ze in café ’t Contrast op de Grote Markt in Turnhout een sigaret vroeg aan Johan (48) uit Turnhout. Ze wist op dat moment nog niet dat Johan de vader was van één van haar vriendinnen. In de plaats van één sigaret te geven, nam Johan het meisje mee naar een nachtwinkel. Hij kocht er een heel pakje voor haar, en in een frituur trakteerde hij haar op frieten.

Laura liet het zich welgevallen. Ze verbleef in een instelling in Geel en had nagenoeg geen financiële middelen. Dat hij haar na afloop probeerde te kussen in de Luizenpoort in Turnhout, ging voor haar wel een stap te ver. Ze duwde de man weg. “De periode nadien bestookte hij haar met sms-berichten”, zegt Kelly Verboven, advocate van Laura en haar moeder.

Bestookt met sms-berichten

De twee ontmoetten elkaar opnieuw op het moment dat Laura had afgesproken bij haar vriendin, de dochter van Johan. Ze vertelde over haar financiële problemen en kreeg kledij en enkele tientallen euro’s toegestopt. Het sein voor Johan om een stap verder te gaan. “Hij bleef haar bestoken met sms-berichten waarin hij haar geld aan bood. Ook op de dag van de feiten heeft hij haar vijf keer gebeld en een resem sms-berichten gestuurd. Hij maande haar aan naar het S&D-pleintje te komen, het seks- en drugspleintje (een berucht pleintje aan Hofpoort in Turnhout, red.).”

Toen het meisje daar aankwam, vroeg Johan om hem te volgen naar het Stadspark. Hij wilde meteen ook van haar weten of ze daar geen rustig plekje kende. Toen Laura vroeg wat de bedoeling was, wond Johan er geen doekjes rond. “Je moet niet flauw doen. Je bent 16 jaar, je weet wat er van je verwacht wordt”, snauwde hij haar toe. “Ik ben een pedofiel, maar de pot op met de wet”, zou hij er aan hebben toegevoegd. Als Johan zijn lusten mocht botvieren, zou hij haar maandelijks 50 euro geven totdat ze meerderjarig was. Voordat Laura het goed en wel besefte lag ze op haar rug in het Stadspark en werd ze verkracht door de vader van haar vriendin. Hij gooide haar 30 euro toe.

7.500 euro schadevergoeding

Laura stapte na afloop naar de politie. Op de plaats die ze aanwees, trof de politie nog zakdoekjes aan waarmee het meisje zich proper had geveegd na de verkrachting. “Dit heeft een grote impact gehad op het meisje. Ze vertrouwt niemand meer en voelt zich nergens nog veilig”, besluit Kelly Verboven. Het meisjes vraagt een schadevergoeding van 7.500 euro. Het parket vordert een celstraf van 20 maanden tegen Johan D.S. “Het slachtoffer had het heel moeilijk in de maatschappij. Dat geeft hem niet het recht om misbruik van haar te maken”, zegt aanklager Patti Broeckx. “Johan is vaker op zoek naar contact met minderjarigen. Zo hangt hij ook vaak rond aan de schaatsbaan. Hij voelt zich er machtig ten aanzien van jongeren omdat hij geld heeft.”

Volgens de advocaat van de beschuldigde werden de feiten mede gepleegd onder invloed van alcohol, maar heeft de man zijn alcoholproblematiek intussen onder controle.

Vonnis op 9 april.