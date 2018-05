Man steelt 11.000 euro uit café D'Vine 24 mei 2018

Stefaan V.L. uit Turnhout riskeert een gevangenisstraf van achttien maanden omdat hij zowel in het ondertussen failliet verklaarde D'Vine en café De Beurs een inbraak pleegde en er met een geldsom aan de haal ging. In café D'Vine ging het om zo'n 11.000 euro. Stefaan V.L. slaagde erin om de sleutel uit de brievenbus te halen van D'Vine, opende de deur en ging met een geldkoffertje aan de haal waarin de hele weekendrecette zat. De man werd geïdentificeerd omdat hij op bewakingsbeelden stond. Later pleegde hij ook nog een diefstal in café De Beurs waar hij een kamer boven huurde. Daar ging hij met 400 euro aan de haal. De man ging zich pas aangeven nadat hij eerst op vakantie was getrokken naar Tenerife. Het parket vraagt achttien maanden cel omdat hij eerder al eens veroordeeld werd voor belaging, brandstichting, slagen en verwondingen en diefstal. Volgens de verdediging stal hij het geld niet om op vakantie te gaan, maar wel om een drugsschuld van 5.000 euro te vereffenen. Vonnis op 6 juni (VTT)