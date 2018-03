Man steekt eigenaars kruidenierszaak neer 24 maart 2018

02u31 0

Op de rechtbank van Turnhout moest Farhank A. zich gisteren verantwoorden voor de messteken die hij aanbracht bij Abdullah K. en Abdulkarim H. op 30 augustus 2017 in een kruidenierszaak op de Merodelei in Turnhout.





In 2017 maakte Farhank A. samen met Abdullah K. en Abdulkarim H. plannen om mee in de zaak te stappen. Farhank zou de aandelen van Abdullah overnemen en hij zou mede-eigenaar worden van de kruidenierszaak op de Merodelei in Turnhout. "De discussie tussen de partijen ging voornamelijk over geld", zegt de advocaat van beklaagde Farhank A. "Mijn cliënt had krediet aangevraagd om de prijs te kunnen betalen voor de aandelen van Abdullah K. Op die bewuste dag om 20 uur 's avonds belde Abdullah K. mijn cliënt op met de vraag of ze nog eens konden praten over de overname. Blijkbaar wou Abdullah K. nog 3.000 euro meer hiervoor. Mijn cliënt was radeloos en kon dat geld niet meer op tafel leggen. Er ontstond een discussie en mijn cliënt plantte een mes in de linkerarm van Abdullah K." De andere eigenaar, Abdulkarim, wilde hen uit elkaar trekken waarna ook hij een messteek in zijn buik kreeg geplant. "Dat mes is niet per toeval in zijn handen gekomen, dus dit was een doelbewuste handeling. Wij vragen hier dan ook twee jaar cel voor en een boete", zegt de procureur. Zijn advocaat pleit voor een strafvermindering. "De man heeft hier een blanco strafblad en heeft nog een vrouw en twee kinderen. Hij heeft ook nog steeds werk, ik vraag de mogelijkheid tot een werkstraf." Vonnis op 27 april. (MVBO)