Man staat terecht voor vijf joints 24 april 2018

Ronald S. stond gisteren voor de rechtbank voor het bezit van cannabis en verboden middelen. "De politie deed vorig jaar een huiszoeking bij de man omdat ze een tip binnen gekregen hadden dat er cannabis zou gekweekt worden. Er werd geen cannabisplantage aangetroffen, wel vijf joints die de man voor eigen gebruik bij zich had. Wij eisen 6 maanden cel en een geldboete", zegt de procureur. Daarmee is de advocaat van de beklaagde het niet eens. "Normaal gezien werd hier een minnelijke schikking voorgesteld maar mijn cliënt is die boete vergeten te betalen. Ik vind niet dat hij hier op zijn plaats staat."





Vonnis op 22 mei. (MVBO)