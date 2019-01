Man staat terecht voor toedienen slagen en verwondingen bij agent Kristof Baelus

28 januari 2019

14u44 0 Turnhout Peter C. (45) moest zich verantwoorden voor de rechtbank in Turnhout voor het toedienen van slagen en verwondingen aan een politieagent tijdens een voertuigcontrole.

Tijdens een voertuigcontrole op 8 juni 2018 vonden de agenten de rijsnelheid van Peter C. ongepast waarna ze hem aanmaanden om te stoppen. De verdachte weigerde zijn identiteitskaart en papieren van zijn wagen te overhandigen aan de agenten.

Tijdens de discussie met de agenten verloor de man de pedalen en bracht hij een van de agenten een vuistslag toe.

“De man is niet enkel in het verkeer zeer agressief maar ook thuis had hij blijkbaar waak een kort lontje”, klinkt het bij het Openbaar Ministerie. “Het gedrag van deze man moet zeker opgevolgd worden.”

De man volgde uit eigen beweging reeds een cursus agressiebeheersing.

Het Openbaar Ministerie vordert een celstraf van vier maanden en een geldboete. Vonnis op 25 februari.