Man staat terecht voor handel in verdovende middelen Kristof Baelus

30 november 2018

12u39 0 Turnhout Jef G. (34) moest zich bij de rechtbank verantwoorden voor het bezit en de verkoop van speed. De man zelf beweerde helemaal geen verdovende middelen te verhandelen.

Na een controle werd bij de man een hoeveelheid speed aangetroffen, wat niet de eerste keer was. Na het uitlezen van zijn gsm werd ook duidelijk dat de man de drugs verhandelde of zijn vrienden hiermee een plezier deed. Het OM vorderde een celstraf van 15 maanden met probatie uitstel.

“Geen van alle personen die men verdacht vond in de gsm van mijn cliënt zijn gecontacteerd om het verhaal te bevestigen. Alle nummers waren binnen handbereik maar niemand nam de moeite om het verhaal te checken”, zegt de raadsman van Jef G.

De man zegt zegt helemaal geen drugs te verkopen of verdelen onder vrienden. Wel was hij verslaafd aan speed. Van de berichten in zijn gsm zou de man ook niets meer kunnen herinneren. Zijn advocaat vraagt dan ook de vrijspraak voor handel in verdovende middelen.

Het vonnis volgt op 21 december.