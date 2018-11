Man staat terecht voor bezit verboden wapens Kristof Baelus

19 november 2018

15u53 0 Turnhout Dominique H. (25) moet zich voor het bezit van verboden wapens verantwoorden bij het gerecht in Turnhout. De man was in het bezit van 6 stroomstootwapens en 3 alarmpistolen.

Bij de man werden maar liefst 9 verboden wapens gevonden. Hij verklaarde dat hij deze had voor zijn vrienden. De man, van Duitse afkomst, zou volgens zijn advocaat niet geweten hebben dat hij deze wapens in België niet mocht bezitten, in Duitsland kan dit wel. De man heeft in zijn verklaring dan ook uitgebreid verteld waar hij de wapens gekocht heeft. Het Openbaar Ministerie vordert een gevangenisstraf van 3 maanden.

De feiten worden niet betwist door de beklaagde. Omdat hij in Duitsland momenteel een proef aan het doen is voor zijn verdere studies vraagt zijn advocaat een probatiestraf met uitstel.