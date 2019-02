Man slaat politieagente in functie op gezicht tijdens ruzie Kristof Baelus

15 februari 2019

13u32 0 Turnhout Andy J. staat terecht voor het toebrengen van slagen en verwondingen aan een politieagente in functie. Het incident speelde zich af op de Grote Markt in Turnhout na een ruzie nabij een café.

Op 5 oktober 2018 deed zicht op de Grote Markt in Turnhout een vechtpartij voor aan de ingang van een café. De dispatching van de politie kon via camera het incident nauwgezet opvolgen en stuurde meteen een patrouilleploeg ter plaatse.

Toen een vrouwelijke agente Andy J. wilde verwijderen uit het gevecht nam ze hem bij de arm. Op dat moment draaide de man zich om en gaf de agente twee harde klappen in het gezicht. Ge vrouw raakte gewond aan haar lip en aan haar kaak, ze raakte hierbij acht dagen arbeidsongeschikt.

“Mijn cliënte is erg aangedaan van wat haar overkomen is”, zegt de raadsman van het slachtoffer. “Ook haar trots als politieagente werd aangetast door het incident.

De man zelf beweerde zich niets te herinneren van wat er die avond gebeurd was. Volgens hem is er geen enkel probleem. Eerder werd de man al veroordeeld voor huiselijk geweld. De man is vaak onder invloed van alcohol en verdovende middelen.

“Ik heb woede-epilepsie aanvallen, maar ik ben anders niet agressief”, zegt Andy K. “Ik moet af en toe verdovende middelen nemen om de aanvallen te beperken. Ik heb al verschillende soorten medicatie getest maar dat blijkt niet te helpen.”

Volgens zijn raadsman is J. een zeer complex persoon die moeilijk vooruit raakt in het leven.

De openbare aanklager vordert een celstraf van 9 maanden. Vonnis op 15 maart

“Ik ben niet fier op wat ik gedaan heb maar ik ben zeker niet agressief” zegt J. “Ja, ik heb mijn vader en mijn vriendin ook als eens geslagen maar daar schaam ik me enorm voor.”