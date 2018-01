Man riskeert celstraf voor slag aan buurman 24 januari 2018

Een uit de hand gelopen burenruzie kreeg maandag een staartje voor de correctionele rechtbank in Turnhout. Daniel D. uit Turnhout riskeert een gevangenisstraf nadat hij op 2 maart 2015 een vuistslag uitdeelde aan zijn buurman. Aanleiding voor de burenruzie was het gebruik van een servitudeweg. De buurman die een klap kreeg van Daniel D. stelde zich burgerlijke partij en eist een schadevergoeding. Het Openbaar Ministerie haalde aan dat D. een kort lontje heeft en vorderde een celstraf van 10 maanden. Zijn advocaat hoopt op begrip van de rechter. "Het slachtoffer stond samen met zijn broer met een riek in de hand voor mijn cliënt. Daniel D. voelde zich bedreigd. Hij heeft dan een vuistslag uitgedeeld", aldus zijn advocaat. Vonnis op 19 februari. (JVN)