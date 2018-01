Man riskeert cel voor kinderporno via Facebook 24 januari 2018

De 24-jarige K.A. uit Turnhout heeft volgens het parket in Turnhout een foto met kinderporno verspreid via zijn facebookprofiel. De man riskeert een gevangenisstraf van 6 maanden, maar pleit onschuldig.





"Uit een onderzoek van het federale parket bleek dat er een foto van kinderpornografische aard is verspreid via het facebookprofiel van K.A. De bestemmeling bleek een vriend van K.A. te zijn", zegt aanklager Elke Van Bladel.





De Turnhoutenaar ontkent dat hij de foto heeft verspreid. "Het enige objectieve element in het dossier is het IP-adres. Maar zo'n IP-adres is niet de vingerafdruk die men er van probeert te maken", zegt meester Peter Janssens. "Als je bezig bent met kinderporno vindt de politie normaal duizenden foto's of gerichte zoektermen. Maar dat was hier niet het geval." Volgens K.A. surft hij wel eens naar porno, en is het niet uitgesloten dat hij daarbij toevallig eens bij foto's van minderjarigen uitkomt. "Maar deze foto heb ik voor het eerst gezien op het politiekantoor. Een foto die ik nog nooit gezien heb, kan ik ook niet verstuurd hebben."





Vonnis op 19 februari. (JVN)