Man probeert kind (11) in wagen te lokken 24 mei 2018

02u49 0 Turnhout Een mama van een 11-jarig meisje heeft melding gedaan bij de politie nadat haar dochtertje omstreeks 15.30 uur is aangesproken door een onbekende man die haar in zijn wagen probeerde te lokken.

Het incident deed zich voor op het kruispunt van de Molenstraat en de Antwerpsesteenweg. Het meisje werd er aan de bushalte aangesproken door de man die kort stekelhaar had, een blauwe shirt droeg. Hij reed met een zwarte jeep. De man is na de feiten weggereden in de richting van Turnhout. Het meisje reageerde heel alert en is gaan lopen.





"We hebben melding gekregen en onderzoeken het zeker, maar we hebben helaas geen merk van wagen of nummerplaat", vertelt Rudy Remysen van de politie Turnhout. "We houden het uiteraard wel in de gaten. We hebben voorlopig ook maar één melding gekregen."





Ook in de omgeving van het Sint-Jozefcollege aan de Oude Beersebaan zou dinsdagnamiddag een man een groep kinderen achtervolgd hebben, maar het is niet duidelijk of die man kwade bedoelingen had. (VTT)