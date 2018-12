Man lost schoten op Grote Markt in Turnhout GEWONDE NA NIEUW GEVAL VAN EXTREEM GEWELD IN TURNHOUTSE UITGAANSLEVEN Jef Van Nooten

11 december 2018

06u50 0 Turnhout Het uitgaansleven in Turnhout kreeg voor de tweede keer in enkele weken af te rekenen met een extreme vorm van geweld. Begin november werd een man neergestoken met een mes. Tijdens een vechtpartij zaterdagochtend werden zelfs twee schoten gelost met een vuurwapen. Eén slachtoffer raakte gewond.

De Grote Markt in Turnhout werd zaterdagochtend rond 2.45 uur opgeschrikt door een schietpartij. Een 31-jarige man, uitbater van een shoarmazaak in Turnhout, loste er twee schoten. Niet met een alarmpistool - zoals aanvankelijk gedacht werd door feestvierders die in de buurt waren - maar met een echt vuurwapen. Het schietincident deed zich voor aan de noordkant van de Grote Markt, ter hoogte van cafés 't Contrast en Dépot. "De verdachte is een man die al een hele tijd niet meer welkom is in café 't Contrast. In de nacht van vrijdag op zaterdag wilde hij er toch naar binnen, maar de toegang werd hem opnieuw ontzegd", verduidelijkt een woordvoerder van de lokale politie in Turnhout.

De man vertrok, maar keerde rond 2.45 uur terug naar de noordkant van de Grote Markt. Hij begon er ruzie te maken met een caféganger die toevallig buiten stond. "Die vechtpartij is ontaard. De verdachte heeft een wapen getrokken en heeft twee keer geschoten. Na wat tumult is de schutter gaan lopen", vervolgt de politiewoordvoerder.

Geen alarmpistool

Getuigen van het schietincident konden aan de politie een persoonsbeschrijving geven. "Op basis van die informatie heeft één van onze patrouilles de man even later kunnen oppakken in de Otterstraat. Hij was op dat moment nog in het bezit van het wapen. Het wapen had geen zwaar kaliber, maar was wel een echt vuurwapen, geen alarmpistool."

De vermoedelijke schutter werd voor de onderzoeksrechter geleid. Die heeft de man aangehouden op verdenking van moordpoging en inbreuken op de wapenwetgeving. Bij de schietpartij raakte een 21-jarige Belg uit Turnhout gewond aan de enkel. Het is voorlopig niet duidelijk of het om een schampschot ging, of dat de kogel eerst is afgeketst op de grond en vervolgens tegen de enkel van het slachtoffer is gevlogen.

Volgens de uitbaters van café 't Contrast had de verdachte de avond doorgebracht in een naburig café. Nadien wilde hij naar 't Contrast gaan, maar daar was hij niet welkom omdat hij er in het verleden al amok maakte. "Wij werken tegenwoordig met lidkaarten", vertelt Nancy Van Vucht van 't Contrast. "Met die lidkaarten kunnen we gemakkelijker mensen de toegang weigeren. Wie zijn lidkaart en identiteitskaart niet bij heeft, komt er in het weekend niet in bij ons. Ze kunnen altijd wel een lidkaart aanmaken. Maar als dat mensen zijn die in het verleden problemen hebben veroorzaakt, kunnen ze geen lidkaart krijgen. We zijn geen privéclub, maar op deze manier kunnen we problemen voorkomen."

De uitbaters van 't Contrast namen deze maatregel nadat het café in februari de hele maand vervroegd moest sluiten. "Omdat de overlast er toen de spuigaten uit liep. Maar intussen is het er heel erg verbeterd", klinkt het nog bij de politie.

Nancy Van Vucht pleit ervoor dat ook andere cafés die zich op het uitgaansleven richten met lidkaarten zouden werken. "Wij merken dat het systeem zijn vruchten afwerpt. Maar in andere cafés vinden wel nog regelmatig vechtpartijen plaats. Enkele weken geleden (op 1 november, red.) werd op de Grote Markt nog een man neergestoken met een mes nadat een caféruzie zich naar buiten had verplaatst." Voor die messteek werd eerder al een 39-jarige Albanees uit Dilbeek aangehouden.