Man klopt vrouw bewusteloos tijdens woordenwisseling 25 april 2018

De 41-jarige Werner M. uit Turnhout riskeert een celstraf van 8 maanden voor partnergeweld. In juni 2015 sloeg hij zijn vriendin bewusteloos. Ze was 49 dagen arbeidsongeschikt.





De man knoopte in 2012 een relatie aan met zijn slachtoffer. Ze kregen ook een kind, maar de relatie kende veel problemen. "Vanaf het begin gedroeg hij zich agressief", aldus de advocate van het slachtoffer. Op 28 juni 2015 liep de situatie uit de hand. "Tijdens een woordenwisseling in de keuken heeft hij haar bij de keel gegrepen en tegen de kast gegooid." De vrouw belde haar zus. Toen die arriveerde zette ze haar dochtertje in de auto. "Zelf ging ze nog even naar binnen om haar handtas te halen. Op de oprit heeft M. haar opnieuw bij de keel gegrepen en tegen de grond gegooid. Hij sleurde haar bij de haren naar binnen. In de keuken gaf hij haar een pak slaag. Ze verloor het bewustzijn, en liep onder meer een hersenschudding, een blauw oog en een gebarsten liep op."





De vrouw vraagt bijna 4.000 euro schadevergoeding. Het parket eist een celstraf van 8 maanden en een geldboete. De advocaat van M. vraagt een opschorting van straf, omdat hij nooit eerder in aanraking kwam met de politie. "Mijn cliënt heeft zijn controle verloren omdat de burgerlijke partij hem vertelde dat hij zijn dochtertje nooit meer zou zien. Intussen hebben ze terug een goede verstandhouding over de opvoeding van hun kind." Vonnis op 22 mei. (JVN)