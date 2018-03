Man in beroep tegen drie jaar cel voor opblazen brievenbus 27 maart 2018

Kamiel V. ging gisteren in de rechtbank van Turnhout in beroep tegen het vonnis van 2 augustus 2017 waarbij hij drie jaar cel kreeg voor het bezit van spektakelvuurwerk én omdat hij op 31 december 2016 samen met een vriend een brievenbus in een voorgevel in Herentals had opgeblazen. "Deze man is enorm goed gekend bij justitie en had op die bewuste oudejaarsnacht een plan bedisseld met vrienden om de brievenbus van het slachtoffer op te blazen met spektakelvuurwerk", zegt de procureur. "De gevel en de trap van de woning waren stuk en de beklaagde heeft het voorval ook gefilmd. Hij wist naar eigen zeggen niet dat dat vuurwerk zo'n 'patat' zou geven. Wij blijven bij ons standpunt en eisen drie jaar cel." De advocaat van de beklaagde vraagt een vermindering van de feiten omdat Kamiel enkel zou gefilmd hebben en niet zou hebben meegewerkt. Vonnis op 10 april. (MVBO)