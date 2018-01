Man gooit stoel door raam van café als wraak voor pak slaag 22 januari 2018

02u38 0 Turnhout Een klant van café Central, aan de De Merodelei, heeft het in de nacht van vrijdag op zaterdag wel erg bont gemaakt. De man wilde na een vechtpartij wraak nemen en keerde terug om een stoel door de ruit van de zaak te gooien. Nadien reed hij met zijn auto in de fietsenstalling aan het station.

De man geraakte gewond bij een vechtpartij, waarna een ambulance hem naar het ziekenhuis heeft gebracht. "De vechtpartij vond vermoedelijk rond 2 uur plaats", zegt politiewoordvoerder Rudy Remijssen van de zone Regio Turnhout. "In café Central komt vaak een kleine gemeenschap samen en soms ontstaan er dan eens problemen. De precieze omstandigheden van de vechtpartij zijn nog niet bekend."





Opgelapt

Eenmaal de man weer opgelapt was in het ziekenhuis, besloot hij om wraak te nemen. "De man is teruggekomen en heeft een stoel door de ruit gegooid. Het café was toen al gesloten. Hij wilde daarna vluchten met zijn auto, maar belandde uiteindelijk in de fietsenstalling van het station."





De dader is opgepakt en moest de nacht doorbrengen in de politiecel. Hij is momenteel vrijgelaten, maar er hangt een stevige boete boven het hoofd. "Er zijn verscheidene aanklachten: openbare dronkenschap, vluchtmisdrijf met stoffelijke schade en opzettelijke beschadigingen. Er zijn in verband met de vechtpartij verder geen aanhoudingen gebeurd", besluit Remijssen. (WDH)