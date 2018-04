Man geeft vriendin kopstoot 11 april 2018

02u49 0

Bart H. stond gisteren terecht op de rechtbank van Turnhout omdat hij in 2016 aan zijn vriendin Sara S. rake klappen zou uitgedeeld hebben. "Mijn cliënt kan niet omgaan met spanning en stress, hij werkte dat uit op zijn vriendin en daar is hij in de fout gegaan", zegt zijn advocate. De man gaf haar een kopstoot en deelde klappen uit. De vrouw is getraumatiseerd door de feiten. "Wij eisen 1.700 euro schadevergoeding, alsook een vergoeding na hun reis, die door het incident geannuleerd werd. We vragen ook psychologische begeleiding voor Sara", zegt de advocate van de vrouw. Het openbaar ministerie vraagt 10 maanden cel met probatie-uitstel en een cursus agressiebeheer. (MVBO)