Man gebruikt stroomstootwapen bij schermutseling 24 maart 2018

Op 18 november 2016 moest de politie uitrukken na een vechtpartij in Turnhout. Abdelouahab E.M. lag die avond bewusteloos op de grond nadat Wahid E.B en Rachid C. hem hardhandig hadden aangepakt met een stroomstootwapen en een tennisracket. Gisteren stonden deze mannen terecht in de rechtbank.





"Eigenlijk is het in deze zaak moeilijk uit te maken wat de aanleiding was", vertelt de advocaat van Wahid E.B. "Zeker is wel dat er al jaren strubbelingen waren tussen mijn cliënt en het slachtoffer. Had het slachtoffer in de voorgaande jaren een bevriende vrouw verkracht? Werd ze gestalkt? Er waren veel conflicten die uiteindelijk leidden tot deze vechtpartij." Het slachtoffer had op die dag zijn gsm geleend aan de bevriende vrouw en wou deze terug. Beide beklaagden besloten ineens ook dat het tijd was om hem een lesje te leren. "Het slachtoffer werd hardhandig aangepakt. Op camerabeelden zijn de stroomstoten te zien en zien we ook hoe de tweede beklaagde het tennisracket gaat halen om hem nog wat harder te bewerken. De verwondingen vallen gelukkig mee, maar de feiten nemen we wel zeer ernstig." De procureur eist drie jaar cel en een geldboete voor beide mannen. Vonnis op 13 april. (MVBO)