Man gearresteerd na vijf overvallen 13 februari 2018

Dit weekend is een 22-jarige Nederlander gearresteerd die in Turnhout verblijft. De man wordt verdacht van 5 gewapende overvallen tussen 25 december en 25 januari. Het gaat om twee gokkantoren in Turnhout en 1 gokkantoor in Geel. Nog in Turnhout sloeg hij toe in een tankstation van Q8 en in Ravels bij Aldi. De buit bestond telkens uit geld. Zaterdag zijn huiszoekingen gebeurd in Ravels en Turnhout. De man verschijnt morgen voor de raadkamer. (MVBO)