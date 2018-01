Man dringt binnen in huis van "geliefde" met mes in hand 02u47 0 Turnhout Freddy B. moest zich voor de rechtbank verantwoorden voor inbreuken op de wapenwetgeving en belagingen en bedreigingen van een koppel. Volgens de man had hij een liefdesrelatie met de vrouw van het koppel en zagen ze elkaar daarom zo vaak. Hij drong zelfs haar huis binnen met een mes in de hand.

Enkele maanden voor de feiten leerde B. het slachtoffer kennen in een opvangcentrum in Hasselt. De twee werden goede vrienden en na een ruzie zocht de vrouw voor enkele dagen haar toevlucht bij Freddy B. thuis. Toch trok ze na een tijd weer in bij haar echtgenoot. Daar had B. het volgens het slachtoffer moeilijk mee. Hij stond vaak aan haar deur en belde haar meermaals per dag.





Op 23 juni 2017 stond hij voor de zoveelste keer aan het huis van het slachtoffer, en hij drong zelfs de woning binnen met een mes in zijn hand. B. beweert dat de enige reden waarom hij het huis betrad, is omdat hij vreesde dat ze in gevaar was. "Ik kan haar geen maanden belaagd hebben, want we hadden een relatie. Tegen haar man zei ze dat we in het begin vrienden waren, maar er was veel meer", aldus B. De procureur geloofde het warrig verhaal niet en vraagt daarom een gevangenisstraf van 15 maanden en een geldboete met uitstel. (TJW)