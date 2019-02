Man betrapt met drugs Kristof Baelus

15 februari 2019

12u34 0 Turnhout Bij een controleactie aan de oprit van de E34 in Turnhout op 15 mei vorig jaar werd de auto van Leandro B. tegengehouden. Er werden verschillende soorten drugs gevonden. De openbare aanklager vordert een celstraf van 12 maanden met uitstel.

B. legde bij de controle een positieve speekseltest af, waarna de agenten de man fouilleerden. In zijn portefeuille én in zijn auto vonden ze cannabis terug. Twee jaar geleden werd de man al eens veroordeeld voor drugsbezit. Hij geeft zelf aan een vervangende werkstraf te willen uitvoeren in het weekend en tijdens zijn vakantie.

Vonnis op 15 maart.