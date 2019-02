Man betrapt met 4 gram hasj: “Ik heb minnelijke schikking nooit gekregen” Kristof Baelus

15 februari 2019

17u40 0 Turnhout Chalton B. moest zich verantwoorden voor het bezit van 4 gram hasj in zijn woning. De minnelijke schikken betaalde hij niet. “Ik heb ze nooit aangekregen”, beweert de man.

Op 15 mei 2018 deed de politie een huiszoeking bij Chalton B. in zijn woning in Turnhout. De verbalisanten vonden 4,39 gram hasj. De man gaf meteen toe dat de drugs van hem waren, waardoor hij een minnelijke schikking van 150 euro in de bus kreeg.

De man stond terecht omdat hij ze niet betaalde.

De openbare aanklager vordert een geldboete waarvan het effectieve bedrag overeenstemt met het bedrag van de minnelijke schikking. De man zal ook moeten opdraaien voor de gerechtskosten.