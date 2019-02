Man bedreigt flatbewoner met mes JVN

08 februari 2019

13u34 0

De 30-jarige Michel K. uit Turnhout moest zich vrijdagochtend voor de rechtbank verantwoorden voor bedreigingen. Hij gedroeg zich ook weerspannig tegenover de politie. De feiten dateren van 4 april 2018. De politie werd die dag opgeroepen omdat K. in de Graatakker in Turnhout op de deur van een appartement bleef inbeuken. “Hij bedreigde de bewoner ook met een mes”, vertelt het openbaar ministerie. “De agenten die eerst ter plaatse waren, moesten er een tweede interventieploeg bijhalen om de man te boeien. Ook in zijn cel maakte hij het nog bont.”

Michel K. riskeert een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden. De man geeft toe dat hij op de deur bleef bonken, maar ontkent de bedreigingen. “Ik heb altijd een mes in mijn broekzak zitten, maar ik heb het op dat moment niet boven gehaald.” Vonnis op 15 maart.