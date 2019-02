Man (43) geeft stiefdochter klap in het gezicht: “Ma, waarom blijf je bij die paljas?” JVN

26 februari 2019

12u05 0 Turnhout De 43-jarige Davy V.D.B. uit Merksplas heeft op 1 april 2018 zijn stiefdochter in het gezicht geslagen bij een ruzie op de Grote Markt in Turnhout. Die slag kan hem 6 maanden cel en 860 euro schadevergoeding kosten.

Davy V.D.B. was samen met zijn vriendin en haar dochter op stap in een café op de Grote Markt in Turnhout. Ook de 9-jarige dochter van V.D.B. was er bij. Toen een andere klant een seksistische opmerking maakte over het meisje, schoot dat in het verkeerde keelgat van V.D.B. Zijn vriendin probeerde hem te bedaren, maar werd opzij geduwd door V.D.B. De dochter van zijn vriendin was getuige van die duw en ging verhaal halen bij V.D.B. De discussie verplaatste zich naar buiten, waar de man zijn stiefdochter een vuistslag in het gezicht zou hebben gegeven. De jonge vrouw vraagt 860 euro schadevergoeding, waarvan 500 euro moreel. Davy V.D.B. moest zich op dat moment nog aan voorwaarden houden na een eerdere veroordeling voor geweld. De aanklager vordert een gevangenisstraf van 6 maanden.

Davy V.D.B. geeft toe dat hij zijn stiefdochter geslagen heeft, maar beweert dat het met de vlakke hand was. ‘Ma, waarom blijf je met die paljas? Jij verdient beter’, had het slachtoffer geroepen tijdens de discussie. Ze moest die woorden bekopen met een slag in het gezicht.

De rechtszaak wordt in maart voort gezet. Pas nadien volgt een vonnis.