Lokale politici openen augustusfoor 11 augustus 2018

In het centrum van Turnhout is gisteren de augustusfoor van start gegaan. De kermis staat opnieuw verdeeld over drie locaties, met de Grote Markt als hoofdlocatie, maar ook met attracties op het Zegeplein en het Warandeplein. In totaal kunnen bezoekers terecht bij 75 foorkramers. Zij kregen gisterenavond al meteen enkele lokale politici over de vloer. Het is een traditie in de stad dat burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden zich aan enkele attracties wagen bij de officiële opening van Turnhout Kermis.





De kermis duurt dit jaar tot en met donderdag 23 augustus. Op dinsdag 14 en dinsdag 21 augustus zijn het familiedagen. (JVN/