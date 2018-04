Lokaal muzikaal talent krijgt kans op 7 podia in cafés en jeugdhuizen 13 april 2018

Het project Poppunt komt met 'Lokale Helden' naar Turnhout. Op vrijdagavond 27 april zullen in totaal een twintigtal muzikale talenten het beste van zichzelf geven op de zeven podia in een van de deelnemende horecazaken.

Poppunt wil met het project 'Lokale Helden' muzikaal talent uit de streek in de spotlights zetten en hen vooral stimuleren om muziek te blijven spelen.





Zeven horecazaken waren meteen bereid om het project te ondersteunen en zal het muzikaal talent een plaats geven op het podium in hun zaak.





27 april

Concreet gaat het om Barzoen, café Dax, de Academie, café Dépôt, WirWar, jeugdhuis Wollewei en De Zwarte Ruiter. De genres en bands die aan de beurt komen zijn lo-fi (Poppel), metalcore (As We Speak), hiphop (GSD), grunge (Bleak), dance (Tom Kraemer), house (Swift-D) en nog andere.





De stad is in elk geval blij dat er op vrijdagavond 27 april weer wat extra leven in de brouwerij is.





Kansen voor talent

"We werken er graag aan mee", zegt cultuurschepen Astrid Wittebolle (Groen). "We organiseerden vroeger als stad al de thuiskamerconcerten net om beginnend talent kansen te bieden. Poppunt wil nu hetzelfde doen en dan kunnen we dat alleen maar ondersteunen. We zijn ook blij dat de horeca even enthousiast is." (VTT)





De toegang is gratis.