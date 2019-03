Lokaal dienstencentrum in Schorvoort opent in juni Jef Van Nooten

16 maart 2019

21u53 0 Turnhout Het nieuwe dienstencentrum dat Zorggroep Orion momenteel bouwt in de Schorvoortstraat in Turnhout zal in juni de deuren openen. Dat kregen de 175 buurtbewoners te horen die zaterdag afzakten naar het tweede infomoment.

In juni vorig jaar is Zorggroep Orion gestart met de bouw van een nieuw lokaal dienstencentrum in de Schorvoortstraat in Turnhout. De zorggroep organiseerde zaterdag voor een tweede keer een infomoment voor buurtbewoners. “Ongeveer 175 buurtbewoners kwamen kijken op de bouwwerf, kregen een woordje uitleg en konden hun ideeën kwijt”, zegt Katrien Adriaens van Zorggroep Orion. “Het dienstencentrum wil ontmoeting tussen buurtbewoners stimuleren en een plaats zijn waar mensen met hun vragen over zorg en dienstverlening terecht kunnen. Het centrum zal overdag geopend zijn en iedereen is er welkom. Zo zal een bezoeker er onder andere deel kunnen nemen aan één van de vele activiteiten die er georganiseerd worden. Ze kunnen er terecht voor een drankje of een warme maaltijd of om de handen uit de mouwen te steken als vrijwilliger.”

De opening staat gepland voor juni. “Met dit nieuwe dienstencentrum dragen we een steentje bij aan de bouw van een warme, zorgzame buurt”, zegt Luc Op De Beeck, voorzitter van Zorggroep Orion.