Logo Kempen deelt vier KEI-awards uit

15 maart 2019

14u39 0 Turnhout Logo Kempen vzw heeft de KEI-Awards uitgereikt. Dat gebeurde als afsluiter van de tweede editie van de ‘Week van de Keigezonde Kempen’. De KEI-Awards zetten bijzondere initiatieven voor preventive en gezondheidspromotie bij jonge gezinnen in de kijker.

‘Gezond Gezind’ - een samenwerking tussen de locale besturen van Turnhout, Beerse en Oud-Tunrhout, ZITDAZO en het Huis van het Kind - sleepte de award voor KEI-goede samenwerking in de wacht. Gezond Gezind organiseerde verscheidene activiteiten voor ouders met hun kinderen tussen 0 en 12 jaar.

De Out-of-the-ROCKS award ging naar de jeugddienst van Herselt. De award beloont originaliteit. De jeugddienst liet kinderen in het dorp een dagboek bijhouden met hun gezonde acties.

De In de KEI-ker Award was weggelegd voor een initiatief dat Sportwerk Vlaanderen, CM, Gezinsbond, WSV Mol en De Schminkfee organiseerden in sporthal Den Uyt in Mol.

Nieuw dit jaar was de Iedereen erbij KEI-award. Die award zet het meest toegankelijke evenement in de kijker. Deze award ging naar ‘Kleine hapjes, grote stapjes’, gezinswandelingen in Grobbendonk, Herentals, Herenthout en Vorselaar.