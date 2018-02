Lijnbus kan gevallen fietsster maar net ontwijken 17 februari 2018

In het Turnhoutse gehucht Schorvoort is een fietsster vrijdagochtend aan een drama ontsnapt. De vrouw kwam met haar fiets ten val na een uitschuiver op het gladde wegdek. Vlak achter de fietsster reed een bus van vervoersmaatschappij De Lijn. Met een ultiem uitwijkmanoeuvre kon de chauffeur de gevallen fietsster nog op het nippertje ontwijken.





De directie van De Lijn is blij met de snelle reactie van de chauffeur. "Tijdens de basisopleiding van onze chauffeurs en verdere cursussen wordt er heel veel belang gehecht aan verkeersveiligheid zoals dode hoek en de zwakke weggebruiker", vertelt woordvoerster van De Lijn Astrid Hulhoven. "We zijn dan ook heel blij dat deze chauffeur enorm goed gereageerd en correct gehandeld heeft. We proberen te achterhalen welke chauffeur er achter het stuur zat en die gaan we dan ook zeker complimenteren." (JVN)